Siringhe e rifiuti alle scuole Zerboglio: installata la cancellata antintrusione

Una nuova misura antintrusione installata dall'amministrazione comunale per tutelare lo spazio, posto sul retro della scuola elementare 'Zerboglio' di via Pietro Gori, oggetto nei mesi scorsi di accessi non consentiti collegati al fenomeno di consumo di stupefacenti. Era stato il consigliere comunale di Pisa nel Cuore Raffaele Latrofa a farsi portavoce della denuncia di alcuni genitori che segnalavano siringhe, fazzoletti sporchi di sangue, ma anche profilattici usati, indumenti e rifiuti in genere, oltre a tutto il necessario per il consumo di crack e eroina.

L’area, uno spazio esterno che si trova sul retro dell’edificio scolastico, non è accessibile agli studenti ed ospita i locali tecnici ed una uscita posteriore con un cancello che si apre su vicolo Scaramucci. Lo spazio era delimitato da un muro alto 170 cm che è stato rialzato grazie al posizionamento di una cancellata soprelevata in ferro di 70 cm. L’ ostacolo è stato così portato a 240cm, altezza che dovrebbe garantire una minore possibilità di intrusioni.