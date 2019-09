Annullato lo spettacolo 'Up&Down' di Ruffini in Piazza dei Cavalieri

L'organizzazione dello spettacolo 'Up&Down', con Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, composta in prevalenza da attori disabili, informa che l'evento previsto per stasera 10 settembre in Piazza dei Cavalieri è stato cancellato.

"A causa di motivi di salute - si legge nella nota di avviso - la data dello spettacolo Up&Down in programma domani, martedì 10 settembre in Piazza dei Cavalieri a Pisa, è stata annullata. E' possibile chiedere il rimborso entro giovedì 10 ottobre compreso".

Le modalità di rimborso: per gli acquisti avvenuti online tramite la piattaforma TicketOne la procedura è quella standard, chi ha acquistato riceverà una comunicazione direttamente da TicketOne che provvederà ad effettuare il rimborso. Per gli acquisti avvenuti tramite i punti vendita autorizzati TicketOne i rimborsi verranno erogati direttamente dal punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto.