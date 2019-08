Cane cade in un fosso inseguendo un gatto: salvato dai Vigili del Fuoco

Un cane è caduto in un fosso nel tentativo di inseguire un gatto, non riuscendo più a risalire. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Vecchiano e di quelli del nucleo speleo alpino fluviale. E' accaduto intorno alle 14.30 di oggi, 13 agosto, in località Fosso del Mulino a Riparata, nel comune di San Giuliano Terme. L’animale è stato recuperato dai pompieri e consegnato al proprietario in buone condizioni di salute.