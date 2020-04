Cane resta incastrato in una tubazione sotterranea: recuperato

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 17 di oggi, 22 aprile, in via del Molino a Peccioli. Un cane meticcio di nome Genny si era infatti infilato dentro una tubazione interrata per circa 3 metri rimanendo incastrato. Il personale del 115, dopo aver individuato il punto nel quale l'animale era bloccato, ha proceduto a scavare il terreno fino ad arrivare al condotto ed estrarre il cane per riconsegnarlo al legittimo proprietario.

