Rischia di essere travolto dalle auto: la Polstrada salva un cane sulla Fi-Pi-Li

Ieri sera, mercoledì 18 luglio, la Polizia stradale di Pisa ha salvato Stella, un setter di 3 anni, mentre vagava, impaurita, lungo Fi-Pi-Li all’altezza di Cascina, con auto e moto che le sfrecciavano accanto. Alla centrale operativa della Polstrada erano giunte molte telefonate per segnalare il pericolo. In questi casi ogni secondo è prezioso perché l’animale, impaurito, rischia di essere investito e di provocare un incidente.

Una pattuglia della sezione di Pisa ha rintracciato l'animale lungo la carreggiata mare. I poliziotti, facendosi da scudo con l’auto di servizio e aiutandosi con bandierine rosse e torce, hanno rallentato il traffico e, insieme agli addetti alla manutenzione, hanno raggiunto il setter. Stella inizialmente era diffidente, ma non appena i poliziotti le hanno dato da bere si è tranquillizzata e si è fatta coccolare. Sul posto sono giunti anche alcuni volontari, che hanno preso in cura la bestiola per poterla riconsegnare al padrone.

Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 12.084 interventi di soccorso a persone o animali in difficoltà.