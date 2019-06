Cani avvelenati a Campo, il sindaco: "Fate attenzione"

Due cani avvelenati a Campo nel comune di San Giuliano Terme. A mettere in guardia i proprietari degli amici a quattro zampe è il sindaco Sergio Di Maio. "Sono stati segnalati due casi di avvelenamento di cani - scrive su Facebook - il primo, in via Pardi, fortunatamente senza gravi conseguenze; il secondo, nella zona dei laghetti, purtroppo mortale. Nel primo caso l'animale ha ingerito una busta di veleno per topi trovata nell'erba; nel secondo caso non sono state eseguiti, per volontà dei padroni, gli esami che avrebbero permesso di individuare la causa dell'avvelenamento: si pensa che anche in questo caso sia dovuto all'ingestione di veleno per topi. Invito i proprietari di cani a prestare la massima attenzione!"