Cani finiscono in una palude durante una battuta di caccia: salvati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti oggi, 10 novembre, intorno alle ore 16 in località Caccialupi, nel comune di Bientina, per recuperare due cani che durante una battuta di caccia sono finiti in una zona paludosa e piena di rovi, dalla quale non riuscivano a uscire fuori. I pompieri, dopo circa due ore di lavoro, sono riusciti a recuperare gli animali, provati ma in buona condizione di salute, e a consegnarli ai propri padroni.