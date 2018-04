Cassonetti automatizzati sul litorale: da lunedì si aprono solo con la tessera

Sta per entrare a pieno regime il sistema dei cassonetti automatizzati sul litorale pisano. Da lunedì 16 aprile infatti saranno apribili solamente con la tessera elettronica già distribuita la scorsa estate alle utenze iscritte alla Tari. Saranno presenti sul litorale sei assistenti ambientali di Geofor, che controlleranno in maniera itinerante le operazioni di conferimento dei rifiuti presso le varie postazioni, mettendosi a disposizione dei cittadini che avessero bisogno di aiuti e chiarimenti.

A partire da lunedì i servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati saranno raddoppiati, con due passaggi quotidiani, uno al mattino e uno al pomeriggio, per evitare l’accumulo di rifiuti fuori delle postazioni che si potrebbe verificare nel periodo di rodaggio del sistema. La situazione verrà costantemente monitorata e, in caso si rendesse necessario, saranno possibili aggiustamenti migliorativi, fanno sapere da Palazzo Gambacorti.



Per quanto riguarda i turisti che nelle prossime settimane affolleranno il litorale pisano: chi sta in affitto deve ricevere (in via temporanea) la card elettronica dal proprietario di casa, insieme alle chiavi dell’abitazione; chi sta negli alberghi o nelle altre strutture può utilizzare i cassonetti messi a disposizione da queste.

Per chi frequenta il litorale solo per una giornata: se sta negli stabilimenti balneari può gettare i rifiuti nei raccoglitori della differenziata messi a disposizione dalle strutture, mentre sul lungomare, per chi fa la passeggiata, sono posizionati cestini dei rifiuti ogni 20-30 metri su tutto il litorale.

In totale sono 63 le postazioni di cassonetti automatizzati: a Marina di Pisa 12 sono interrati e 13 fuoriterra. A Tirrenia invece sono 38 tutti fuori terra. Cassonetti e torrini saranno uguali a quelli già presenti in centro storico a Pisa. Ogni postazione, sia interrata sia fuori terra, ha almeno 5 contenitori di differenti tipologie: marrone per i rifiuti organici, verde per il vetro, bianco per la carta, blu per il multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine, barattoli e cartoni per bevande) e grigio per i rifiuti indifferenziati.



La tessera è assegnata in duplice copia a tutti i titolari di un’utenza Tari e rappresenta una chiave personale il cui codice univoco identifica la singola utenza. In occasione delle distribuzione delle tessere fatta tra maggio e giugno del 2017 sono emerse 253 utenze fantasma che non erano ancora iscritte alla Tari e usufruivano del servizio di raccolta dei rifiuti senza pagare alcuna tariffa.

Chi fosse ancora sprovvisto della tessera o l’avesse smarrita, può farne richiesta presso l’Ecosportello Geofor aperto presso l’URP del Comune di Pisa a Palazzo Pretorio, Lungarno Galilei 43, aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12, tel. 050.910666.

Per ricevere ulteriori informazioni, è attivo il numero verde 800.981.212; mentre per chi dovesse effettuare nuove iscrizioni o modifiche alla propria posizione Tari occorre recarsi alla Sepi, in via C. Battisti 53 (attivo il numero verde 800.432.073).