Capitale italiana della cultura: bando per le associazioni di Volterra

"Una città che vuole essere Capitale italiana della Cultura ha il dovere di investire sempre in cultura e il Comune di Volterra sta mettendo in campo tante risorse, economiche e umane". Lo scrive il comitato di Volterra per la candidatura della città promosso dall'amministrazione comunale, annunciando la pubblicazione del bando per valorizzare le associazioni culturali locali.

Sono previsti 10mila euro da assegnare. Per presentare domanda c’è tempo fino a mercoledì 15 luglio alle ore 12, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando e reperibile sul sito internet del Comune di Volterra.