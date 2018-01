Capodanno a Pisa: sette feriti per i fuochi d'artificio, multati due minimarket

La Polizia Municipale, nel corso dei controlli interforze per garantire la sicurezza nel corso della serata, ha multato due minimarket perchè somministravano alcol senza autorizzazione: per i titolari 5mila euro di multa. Due multe da 100 euro in piazza delle Vettovaglie a due persone che non hanno rispettato l’ordinanza antivetro.



Subito dopo la festa, dalle 5 di mattina, sono iniziate le operazioni di pulizia e lavaggio delle strade e delle piazze cittadine. 34 operatori di Avr, la ditta che gestisce il global service del Comune di Pisa per pulizia e manutenzione delle strade, sono entrati in azione con 21 mezzi. In totale 8 tonnellate di rifiuti raccolti, 2 in meno dell’anno scorso, grazie, sottolineano da Palazzo Gambacorti, all’ordinanza antivetro che ha diminuito la spazzatura prodotta.

Il commento del sindaco "E' stato un grande successo, con una straordinaria partecipazione dei cittadini, davvero un momento di gioia e di buon augurio. Ringrazio gli organizzatori della bellissima festa di fine anno. Chi ha dato spettacolo con simpatia e con grandissimo successo, in particolare. Ringrazio le forze dell'ordine e la Polizia Municipale che hanno garantito sicurezza e regole e le associazioni di volontariato come sempre pronte ad ogni emergenza e a disposizione della città". Capodanno a Pisa 2018: le immagini della serata