Capodanno Pisano: annullata la Regata con la imbarcazioni del Palio

E' stata annullata, a causa delle condizioni del fiume Arno, la Regata che domani, domenica 25 marzo, alle 18.45, avrebbe visto sfidarsi sulle acque del fiume le quattro barche del Palio di San Ranieri: l'Azzura di Santa Maria, la Verde di Sant'Antonio, la Rossa di San Martino e la Gialla di San Francesco. Annullata, conseguentemente, anche la successiva premiazione degli equipaggi, che avrebbe dovuto svolgersi alle 19.15. A causa della corrente non è infatti stato possibile montare il pontile sul quale le barche avrebbero dovuto attraccare.

Per lo stesso motivo i fuochi d'artificio previsti per stasera, sabato 24 marzo, alle 23, saranno sparati unicamente da Ponte di Mezzo e non anche dalle chiatte disposte lungo il fiume, come invece previsto dal programma.