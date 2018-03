Capodanno Pisano, tutte le info utili: il programma, la sicurezza, le modifiche al traffico

Ci siamo. Siamo arrivati al lungo fine settimana del Capodanno Pisano con cui Pisa entra nel 2019 con nove mesi d'anticipo. Numerosi gli eventi in programma, tra mostre, spettacoli e cene medievali, fuochi d’artificio, corteo storico, regata, concerto e tanto altro.

Il programma

Venerdì 23 marzo

Dalle 8.30 alle 19 alle Officine Garibaldi - Aestas, una stagione per D'Annunzio, mostra di Mauro Da Caprile

Dalle 9 alle 19 al Museo di Storia Naturale di Calci – La nuova Galleria dei Mammiferi e Dinosauri: predatori e prede

Dalle 14 alle 20 in piazza Garibaldi – Un giorno al mercato medievale. Dimostrazioni di arti e mestieri a cura dell’associazione ‘Fare Medievale’ di Monteleone Sabino

Tutto il giorno al Museo della Grafica - La mostra: Robert Doisneau. Pescatore di immagini

Ore 15, Orto e Museo Botanico di Pisa - Inaugurazione e visita della serra tropicale

Ore 16, Pontasserchio – Gioco del Ponte, le fazioni dei sollevati e risentiti alla disfida finale a cura dell’Associazione Gioco del Ponte di Pontasserchio

Dalle ore 17, Palazzo Lanfranchi – Conferenza, immagine di Pisa tra ‘800 e ‘900 nella biografia di Giovanni Battista Queirolo. Relatore dottor Maurizio Vaglini. A cura del Circolo Culturale Rustichello

Ore 17.30 alla Libreria Feltrinelli – Presentazione del libro 'L'altra metà di Pisa', raccolta di racconti neri di vari stili e generi letterari

Alle ore 17.45, Palazzo Gambacorti Sala Regia – Presentazione del sito internet di Mezzogiorno. Molto più di un semplice sito internet, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del Gioco del Ponte della parte Australe. A cura della Parte di Mezzogiorno

Alle ore 18, Palazzo Gambacorti Sala Regia – Conferenza sui 450 anni del Gioco del Ponte – Conferenza con la partecipazione della Parte di Tramontana, della Parte di Mezzogiorno e del Consiglio degli Anziani. A cura dell’Associazione 'Il Gallo di Borea' Parte di Tramontana

Alle ore 21, Gipsoteca di Arte Antica, Piazza San Paolo all’Orto – Pianofortissimo. Recital di pianoforte del Maestro Sandro Ivo Bartoli dal titolo 'Un tè a Vienna', musiche di Haydin, Schubert e Beethoven. A cura dell’Accademia de’ Concerti