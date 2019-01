Capra cade in un dirupo: salvata dai vigili del fuoco

Era caduta in un burrone e non riusciva più a risalire. Disavventura giovedì mattina, 10 gennaio, per una capretta che è stata recuperata dai vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto in via Querceto, nel comune di Casciana Terme - Lari. E' stato il proprietario dell'animale ad attivare la sala operativa del 115. I vigili del fuoco si sono così calati nella scarpata di circa 10 metri per salvare la capra che era comunque in buone condizioni di salute.