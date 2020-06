Medici di famiglia: lasciano Mascagni (Palaia Peccioli) e Caputo (Pontedera)

Cambi nei medici di famiglia in Valdera. Da domani, 1° luglio terminerà il rapporto convenzionale con il medico di famiglia Turibio Mascagni (ambito Palaia Peccioli). Dalla stessa data è stato conferito un incarico provvisorio alla Irene Casagli Irene che aprirà gli ambulatori nelle frazioni di Montefoscoli e Forcoli.

Da venerdì 10 luglio cesserà anche rapporto del Luigi Carlo Caputo (ambito Pontedera).



Tutti gli assistiti dovranno scegliere un nuovo medico e potranno farlo scrivendo alla mail cambiomedico@uslnordovest. toscana.it, allegando una copia del documento d'identità e indicando il medico scelto che sarà automaticamente concesso salvo abbia già raggiunto la quota massima di assistiti (massimalista).



Ricordiamo, inoltre che è possibile effettuare la scelta anche dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:

- Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

- App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

- Totem PuntoSI

Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.



