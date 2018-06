Carabinieri aggrediti, l'associazione dei venditori senegalesi: "Condanniamo il gesto violento"

"Quando ci sono i controlli e casi come questo le provocazioni ci sono sempre, ma un pugno non si può giustificare". E' netta la condanna dell'associazione dei venditori Senegal Mbollo di quanto accaduto il 5 giugno scorso in via Cammeo, a due passi da Piazza dei Miracoli. Il rappresentante Abdou Faye tiene a sottolineare che "quanto successo deve essere trattato come il gesto di un singolo e non di una intera comunità".

Il caso è inevitabilmente diventato anche politico. In particolare pesa la posizione del leader leghista e neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha invocato "tolleranza zero". Il momento è poi particolarmente caldo a livello locale, vista l'imminenza delle elezioni amministrative pisane del 10 giugno. Abdou Faye ricorda che "noi siamo quasi italiani, viviamo qua da 20 e 30 anni, i nostri bambini sono nati qua. Veniamo chiamati 'stranieri' da politici che usano questa parola in modo negativo, perché facendolo si guadagnano voti. Non vogliamo questa strumentalizzazione. Rispettiamo le leggi italiane, chi ha sbagliato deve pagare".

A sostenere l'appello all'equilibrio di Senegal Mbollo ci sono anche Rebeldìa ed Africa Insieme. "Quando pochi mesi fa - dice il presidente di Africa Insieme Sergio Bontempelli - due Carabinieri sono stati accusati dello stupro di due turiste americane, nessuno ha pensato che tutti i militari dell'Arma fossero delinquenti. Chi sbaglia paga, chiediamo che sia usata la stessa logica anche in questo caso. Certe uscite, come quella di Salvini, sono dettate credo dalla campagna elettorale. Ridurre la tensione farebbe bene a tutti, e si può fare solo dialogando".

"Un problema di vendita di merci contraffatte c'è - prosegue Bontempelli - e diciamo chiaramente che, per quanto ci venga attaccata l'etichetta di 'buonisti', i reati vanno perseguiti. La questione però va vista e risolta sul lato sociale". La situazione si protrae da tempo e sarà ancora sul tavolo della prossima amministrazione. "Il vendere abusivamente - dice Serena Fondelli di Rebeldìa - è l'ultima risorsa per guadagnare qualcosa per arrivare a fine mese. La volontà di risolvere le illiceità da parte dei venditori c'è, sono state fatte già diverse proposte, come il marchio apposito, la diversificazione della merce, individuare un'area dedicata di vendita. I primi interessanti a risolvere il problema sono loro. Vedremo come il nuovo governo della città vorrà affrontarlo".