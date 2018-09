Non rispetta gli arresti domiciliari e finisce in carcere

E' finito in carcere per non aver rispettato gli arresti domiciliari. E' quanto accduto nella giornata di ieri, venerdì 7 settembre, ad un 28enne marocchino. A carico dello straniero, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati relativi a stupefacenti, dopo le reiterate violazioni alle prescrizioni, riscontrate dai Carabinieri di Pisa, è stato emesso il provvedimento restrittivo in ragione del quale, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.