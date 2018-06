Santa Croce sull'Arno, non rispetta i domiciliari: in carcere

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 9 giugno, a Santa Croce sull’Arno, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un italiano di 37 anni, su ordine di carcerazione, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, per le ripetute violazioni alle prescrizioni, commesse dall’arrestato, originariamente detenuto per il reato di furto e guida in stato di alterazione.