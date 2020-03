'Career Labs 2020': incontri formativi gratuiti per capire il mondo del lavoro

Al via all’Università di Pisa i Career Labs 2020, gli incontri organizzati dal Career Service dell’Ateneo per aiutare gli studenti e neolaureati a entrare nel mondo del lavoro con consapevolezza e determinazione. Si inizia martedì 3 marzo, con il primo workshop dedicato alla redazione corretta del curriculum e della cover letter, seguiranno altri 7 workshop dedicati al recruiting ai tempi dei social media, allo sviluppo di alcune importanti soft skills (time management, team working, problem solving) per poi proseguire con workshop mirati a conoscere la struttura aziendale, le tecniche di ricerca attiva del lavoro e le modalità di recruiting e colloqui. Le attività dei Career Labs saranno condotte dallo psicologo del lavoro Alberto Venturini.

I laboratori sono strutturati in una modalità interattiva ed esperienziale in modo da coinvolgere attivamente i partecipanti e si ripeteranno ogni mese per dare a tutti la possibilità di partecipare. "Ciascun workshop funziona autonomamente, ma si consiglia di seguire tutto il ciclo per poter approfondire i vari temi e arricchire il proprio curriculum - consiglia il professor Rossano Massai, prorettore agli studenti con delega al placement - è infatti prevista la possibilità di ottenere crediti formativi per la frequenza di tutto il ciclo, previa verifica di tale possibilità con il proprio corso di studio e facendo poi richiesta dell'attestato di frequenza al Career Service che è responsabile dell’organizzazione. I Career Labs sono un momento importante di stimolo al lavoro di gruppo e all'interazione tra studenti di discipline differenti".

Al ciclo di workshop si aggiungeranno di volta in volta seminari ad hoc, con cadenza bimestrale, il primo avrà luogo ad aprile e sarà dedicato alle diverse tipologie contrattuali del mondo del lavoro. I Career Labs sono destinati a tutti gli studenti iscritti all’Università di Pisa a qualsiasi livello e ai neolaureati. La partecipazione è gratuita, ma i workshop sono a numero chiuso, pertanto occorre effettuare la registrazione tramite il portale Career Center, dedicato agli studenti dell’Ateneo.