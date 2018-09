Al via la prima Career Week dell'Università di Pisa: le aziende incontrano gli studenti

Al via la prima Career Week dell’Università di Pisa. Lunedì 17 settembre inizieranno gli incontri tra laureati e studenti dell'Ateneo e responsabili di aziende, enti e organizzazioni, che hanno l'obiettivo di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e di consolidare i rapporti dell’Ateneo con le realtà produttive locali, nazionali e internazionali. La settimana, che andrà avanti fino a venerdì 21 al Centro Congressi Le Benedettine, è stata presentata a Palazzo alla Giornata dal rettore Paolo Mancarella e dal delegato al Job Placement, Rossano Massai.

"Questo evento, curato dal Career Service dell'Ateneo - ha detto il professor Massai - presenta numeri altamente significativi, con la partecipazione di oltre 40 aziende di rilievo nazionale e internazionale, più di 150 posizioni lavorative aperte, per le quali sono state ricevute oltre 500 candidature, e 3 tavole rotonde di approfondimento che avranno come relatori qualificati esperti. Le richieste di adesione da parte delle aziende sono state così numerose che prevediamo una nuova edizione della manifestazione nel primo semestre dell’anno prossimo”.

L'inaugurazione ci sarà lunedì 17, alle ore 15, con la tavola rotonda sul tema 'Quali competenze per un mercato del lavoro in continua trasformazione? E quale ruolo per le università e gli attori istituzionali?'. Insieme al rettore Paolo Mancarella e al professor Massai, interverranno l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, e altri esponenti di rilievo del mondo associativo e imprenditoriale locale e regionale. A moderare il dibattito ci sarà Claudio Giua, direttore dello sviluppo e dell’innovazione del gruppo editoriale 'L’Espresso' e direttore dell’Internet Festival.

Le mattinate da martedì a venerdì saranno dedicate alle aziende, che illustreranno ai giovani il ventaglio di opportunità professionali nei loro rispettivi settori e forniranno informazioni sulle caratteristiche organizzative, i profili più ricercati, le opportunità di carriera e di sviluppo professionale, i criteri del processo selettivo. Nel pomeriggio si svolgeranno i colloqui conoscitivi con i candidati che sono stati già selezionati nelle scorse settimane. Questo percorso è stato reso possibile anche grazie all’adozione del nuovo portale Career Center accessibile a studenti e aziende, sviluppato dalla società Job Teaser, con la quale l’Ateneo di Pisa ha stipulato una convenzione.

Oltre a quella iniziale, le altre tavole rotonde si svolgeranno martedì 18 sul tema 'Lavorare nelle professioni motorie, educazione fisica e riabilitazione' e giovedì 20 sul tema 'Lavorare nelle imprese cooperative'.

"L'Università di Pisa - ha commentato il rettore Paolo Mancarella - è sempre più convinta della centralità che in questo momento assume il tema del lavoro, sia come concreto impegno delle istituzioni, e nel nostro caso delle università, sia come prospettiva determinante nella vita di ogni individuo. Un contributo significativo per dare al termine ‘terza missione’ una connotazione reale e propositiva per la soluzione dei problemi attuali della nostra società. Nella sua prima Career Week, il nostro Ateneo ha radunato moltissime aziende che si occupano di ambiti diversi e spesso con carattere innovativo, dall'informatica al ramo della consulenza, dalle telecomunicazioni all'e-commerce, dall'energia al settore farmaceutico. Tutte le aziende svolgeranno colloqui individuali per la possibile copertura di posizioni lavorative in tutta Italia e anche all'estero: il mio augurio è rivolto agli studenti, ai laureandi e ai neo-laureati che vi parteciperanno con la speranza di poter contribuire al loro inserimento nel mondo del lavoro”.