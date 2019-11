Carenza di personale alla Sms Biblio: "Rischia di chiudere, si deve assumere"

Non piace alla Rsu del Comune di Pisa la possibilità che la Sms Biblio debba ridurre i suoi orari di apertura, in particolare per la motivazione della carenza di personale dovuta ai pensionamenti, come spiegato dall'assessore alla cultura Magnani. Secondo la rappresentanza sindacale "non corrisponde a verità il fatto che i problemi della biblioteca siano determinati dai pensionamenti, che peraltro sono individuabili con mesi\anni di anticipo, tempi decisamente

lunghi che permetterebbero all’amministrazione di sostituire il personale mancante con un adeguato piano occupazionale. La volontà politica della Giunta è un'altra".

"Tutti i servizi, educativi e culturali - attacca la Rsu - sono oggetto di depotenziamento e svalorizzazione, nel caso della Biblioteca Sms Biblio tutto parte

dall’amministrazione Filippeschi che disattese gli impegni assunti sugli organici e sulle attività legate al nuovo spazio. Ad oggi abbiamo 9 dipendenti effettivi, meno della metà di quelli inizialmente pattuiti nella primavera 2013 quando l’Sms Biblio aprì i battenti. Di questi uno non inquadrato come bibliotecario e un dipendente in 104 prossimo alla pensione, presente un solo giorno a settimana, e una terza unità assente da tempo per seri motivi di salute. Degli attuali 9 dipendenti, 2 andranno in pensione tra febbraio e marzo 2020. Una situazione insostenibile che non permette di gestire le aperture della biblioteca e molte

attività ad essa connesse".

In questi scenari non appare possibile rispettare gli orari attuali: "Dal 1 febbraio 2020 la biblioteca rischia di chiudere, dal momento in cui due dipendenti

andranno in pensione. La Rsu ed i dipendenti riuniti in assemblea chiedono di cambiare da subito gli orari di lavoro del personale e allo stesso tempo rivendicano un potenziamento del personale visto che le tempistiche delle mobilità esterne si sono dimostrate inadeguate a fronteggiare le emergenze di

organico".

"Nel frattempo - annunciato i lavoratori - proclameremo lo stato di agitazione bloccando gli straordinari e le flessibilità della turnazione accordate dai dipendenti su base volontaria. Per l’assessore e la Giunta è finito il tempo delle chiacchere".