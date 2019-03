Pronto Soccorso di Pisa: "Grave carenza di posti letto e personale"

Il sindacato Fp Cgil Pisa, con il segretario generale Leonardo Fagiolini, lancia l'allarme sulla situazione assistenziale al Pronto Soccorso di Cisanello. Parla di una pesante carenza di posti letto: "Per comprendere la gravità - spiega - rammentiamo solo i numeri degli ultimi giorni: lunedì 25 marzo alle ore 7 del mattino erano presenti 34 osservazioni brevi e 22 destini (persone in barella che aspettano un posto letto), nel pomeriggio in sala di attesa vi erano 52 pazienti e 42 che erano in visita e i malati che aspettavano un posto letto non erano diminuiti. Martedì 26 alle ore 7 del mattino vi erano 36 pazienti in barella in attesa di posto letto e 23 osservazioni brevi. Nella notte di martedì, un infermiere si è trovato a gestire anche 9 box per un totale di 27 pazienti".

Per il sindacalista "il problema vero non risiede nell'organizzazione del Pronto Soccorso, ma nel fatto che non essendoci letti sufficienti per ricoverare i pazienti, all'interno del PS si crea un vero reparto aggiuntivo di barelle che rende impossibile la gestione veramente sicura del paziente, e lascia sgomenti i cittadini che si trovano in una situazione incivile sul piano alberghiero. In alcuni casi mancano anche fisicamente le barelle, se si continua di questo passo, tra un po' gli infermieri saranno costretti a mettere i materassi in terra, creando le peggiori scene che fino a pochi anni fa in Toscana erano impensabili".

"La colpa non può ricadere su tutti quegli operatori, medici e infermieri e OSS, che riescono a malapena ad arrivare in bagno per i propri bisogni, è evidente che il problema è organizzativo e la responsabilità è della Direzione Generale" attacca Fagiolini, che conclude: "non vediamo altra soluzione che la messa a disposizione di letti per il PS ma anche questa soluzione ha bisogno di personale, nessuno può pensare che si possa aprire nuove attività senza acquisire personale, oltremodo già carente in tutte le Unità Operative".