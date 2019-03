Carabinieri: Carlo Zingale è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa

Nuovo arrivo nei Carabinieri pisani. Il Sottotenente Carlo Zingale ha assunto il Comando della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa. Promosso Ufficiale lo scorso mese di novembre, al termine di un corso frequentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il Sottotenente Zingale, siciliano d’origine, coniugato con due figli, è arruolato nell’Arma dal 1983 ed ha svolto servizio in varie parti d’Italia, tra cui il Reparto Squadriglie di Nuoro, la Stazione di Castelnuovo Garfagnana e la Stazione di Lucca - San Concordio. Ha comandato le Stazione di Vagli di Sotto e Camporgiano e, dal 2012 fino alla promozione ad ufficiale, ha retto il Comando dell’importante Stazione di Lucca Borgo Giannotti. Cavaliere della Repubblica e laureato in Giurisprudenza, nella sua lunga carriera miliare ha anche partecipato ad una missione militare di pace in Kosovo.