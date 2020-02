Carnevale a Putignano, al Cep e a I Passi: le modifiche al traffico

Sabato 22 e domenica 23 febbraio sono in programma i carnevali di quartiere a Putignano, al Cep e a I Passi. Sarà l’occasione per passare un fine settimana all’aperto tra sfilate di maschere, sbandieratori, musica, giochi e animazione per bambini.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sono state istituite delle modifiche al traffico.

Le modifiche in programma sabato 22 febbraio a Putignano: dalle 16.00 alle 17.00 circa, via Putignano (da via dell’Arginone a via Immaginetta) sarà chiusa al traffico.

Le modifiche in programma domenica 23 febbraio al Cep: su Piazzale Donatello (lato Edicola e Farmacia) e in via Rossini (da Piazzale Donatello a via Bellini) divieto di sosta con rimozione coatta dalle 9.00 a mezzanotte e divieto di transito veicolare dalle 14.00 a mezzanotte; su Viale Michelangelo (dalla rotonda Don Mario Azzola a Piazzale Donatello), divieto di transito dalle 14.00 circa alle 18.30 circa, eccetto i veicoli in uscita dopo la sosta; in via Brunelleschi obbligo di uscita a destra dalle 14.00 alle 18.30; il traffico veicolare sarà sospeso dalle 14.30 alle 17.30 circa per consentire il passaggio del corteo carnevalesco per quattro volte in via Bellini, Piazza S. Ranieri e parte della rotonda Don Mario Azzola. Il percorso alternativo per raggiungere il quartiere del Cep per chi proviene dal ponte sarà: via della Fossa Ducaria, via Tesio, via Due Arni, via Rossini.

Le modifiche in programma domenica 23 febbraio a I Passi: per consentire lo svolgimento del 'Carnevale dei Mattaccini', dalle 8.00 alle 21.00 sarà istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta su Largo Ippolito Nievo, da via Belli a via De Sanctis; sarà inoltre chiusa via Porta all’altezza dell’intersezione con Largo Ippolito Nievo. In tutti i casi, il Ctt Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane informando l’utenza con avviso.