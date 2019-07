Carnevale estivo di Marina di Pisa: al via la 5ª edizione

E' tutto pronto per il Carnevale estivo di Marina di Pisa 2019. Giunto alla sua quinta edizione, è senza alcun dubbio l’evento con il maggior numero di presenze dell’estate pisana, visto che nelle precedenti occasioni si è stabilmente toccato il tetto delle 30mila persone a sfilata. Quest'anno i due appuntamenti sono fissati il 27 luglio ed il 3 agosto.

La manifestazione è stata presentata ieri, 22 luglio, alla presenza dell'assessore al turismo, al litorale e al commercio Paolo Pesciatini; di Simone Romoli, Responsabile area pisana Confesercenti Toscana Nord; Luca Bertozzi, nuovo direttore artistico del Carnevale estivo; Simona Rindi, presidente CCN Marina; il consigliere comunale Maurizio Nerini; Marco Falugi, Capitano della Magistratura dei Delfini; Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio; Simone Tempesti, amministratore Porto di Pisa; il consigliere regionale Antonio Mazzeo; Aldo Cavalli, presidente Palp litorale e Alessandro Bargagna, consigliere comunale in rappresentanza delle Guardie di Città.

Il programma

La partenza è fissata come al solito dal porto, con i sei carri allegorici, tre gruppi a piedi e le bande, che sfileranno sul lungomare. Molte le novità per questa edizione. Cinque carri su sei (uno come vuole ormai la tradizione è realizzato completamente dalla magistratura del Gioco del Ponte dei Delfini) portano la firma di Luca Bertozzi, astro nascente del carnevale viareggino pronto ormai al grande salto nelle realizzazione dei carri di prima categoria. Novità assoluta il debutto dell’inno ufficiale della manifestazione, dal titolo 'Delfini', scritto da Gianluca Domenici, altro emblema del carnevale di Viareggio per il quale ha realizzato musiche rimaste nella storia.

La vittoria finale per il carro più bello sarà decretata da una giuria tecnica presieduta da Federica Lucchesi, due volte vincitrice assoluta del carnevale di Viareggio. Le sfilate partiranno alle 21 e passeranno dal Porto fino al lungomare, che verrà percorso da piazza Baleari a piazza Sardegna e ritorno.

Mercoledì 6 agosto, nella location esclusiva del porto, la premiazione con uno spettacolo in collaborazione con Radio Bruno. Premi ovviamente al carro vincitore, ma anche una serie di riconoscimenti speciali sia per la categoria carri che gruppi a piedi. Verranno premiate anche la migliore maschera bambino e maschera adulto.

I partecipanti

Il carnevale estivo di Marina di Pisa è realizzato da Confesercenti Toscana Nord, Centro commerciale naturale di Marina e Assohotel Pisa, con la compartecipazione di Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa ed il contributo e patrocinio di Comune di Pisa e Regione Toscana. Sponsor: BluBay Ford, Agenzia Unipol ABC, subagenzia c/o sede Confesercenti, Via Ponte a Piglieri 8, Banca di Pescia e Cascina – Filiale di Marina di Pisa, Corpo Guardie di Città, Agenzia Erili Viaggi, Anita Osteria, Ristornate Il Fantasma dell’Opera, Tabaccheria Marco Sagliocco. Supporto tecnico e logistico di Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, Pubblica Assistenza S.R. di Pisa, Pubblica Assistenza Calcinaia, Ema Antincendi, Porto di Pisa, Agriturismo Lago Le Tamerici, Treno Pisa Tour. Associazione Falco, Viola Ferramenta. Con la collaborazione di Giacomo Lazzeri – fotografo, Bagno Gorgona, Bagno Impero, Bagno La Riva, Bagno Vittoria di Marina di Pisa, Camping Internazionale, Campeggio La Pineta, Circolo ACLI Don Bosco, Magistratura dei Delfini, AmarinDance, Circolo di Tennis Marina di Pisa, Il Barrino, Oratorio Santa Maria Ausiliatrice, Sport for children, A.G.B.A.L.T. e I Sogni di Jo. Menzione speciale per distaccamento per il litorale della Polizia Municipale del Comune di Pisa e il distaccamento litorale dell'Arma dei Carabinieri.