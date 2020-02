Carnevale di quartiere in San Marco: le modifiche al traffico

Domenica 16 febbraio, dalle 13.00 fino alle 19.00, è in programma il carnevale del quartiere San Marco. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e la fluidità della circolazione, sono previste alcune modifiche al traffico.

Dalle 13.00 fino al termine del carnevale, comunque non oltre le 20.00, via Montanelli, nel tratto da via S. Marco/Cerboni a via Possenti, sarà chiusa al traffico e vigerà il divieto di sosta; in via Dell’Omodarme vigerà il divieto di sosta e sarà istituito il doppio senso di circolazione; in Largo Balbo istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta.

Il Ctt Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane informando l’utenza con appositi avvisi ad ogni capolinea e fermata.