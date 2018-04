Castelfranco: arriva la carta d'identità elettronica

A partire da mercoledì 18 aprile 2018, il Comune di Castelfranco di Sotto rilascerà la carta d’identità esclusivamente in formato elettronico (CIE) in sostituzione di quella cartacea. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

L’attivazione avviene oggi contemporaneamente nei due uffici anagrafe del Comune (Castelfranco e Orentano), dopo che sono state realizzate le nuove linee di trasmissione dati per l’ufficio di Orentanoche ne risultava carente.

La Carta di Identità Elettronica è il documento che attesta l´identità di una persona. Oltre alla foto e alle generalità, la CIE contiene anche un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, comprese le impronte digitali. Il nuovo documento è dotato inoltre di elementi di sicurezza che ne evitano la contraffazione. Durante la procedura per richiedere la CIE, si potrà inoltre esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi in caso di decesso.

La Carta d’Identità Elettronica oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni ad esempio servizi demografici e anagrafici. SPID è un sistema di login unico che consente ai cittadini, ma anche alle imprese, di accedere ai servizi online pubblici e privati, attraverso una sola identità digitale, eliminando quindi il moltiplicarsi di codici e chiavi di accesso per servizi differenti erogati in rete dalla pubblica amministrazione e dai privati che aderiscono. Nel Comune di Castelfranco SPID è in fase di ultimazione e partirà a breve.

LA CIE può essere richiesta direttamente agli sportelli anagrafici di Castelfranco di Sotto e di Orentano previo appuntamento da prendere contattando i numeri 0571487230-0571487337 per Castelfranco di Sotto ed il numero 0583487332 per Orentano. La CIE ha il formato di una carta di credito e dal punto di vista normativo rispecchia la vecchia carta, sia per quanto riguarda i soggetti che possono richiederla, sia per il periodo di validità, sia per i documenti che occorrono per richiederla. A cambiare sono solo il costo e le modalità di consegna.

Costo

Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di euro 22, oppure 28 in caso di rilascio di duplicati - per furto, smarrimento o deterioramento della vecchia carta d’identità - richiesti prima dei 180 giorni della scadenza. Il versamento, effettuabile in contanti o con bancomat/carta di credito, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dati.

Modalità di consegna

Al termine della procedura di richiesta, la Carta di identità Elettronica non viene stampata e consegnata direttamente, ma viene rilasciato ai cittadini un modulo con il riepilogo dei dati, contenente, tra le altre cose, anche il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (tale modulo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità).

Entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, la Carta di Identità Elettronica verrà recapitata all'indirizzo indicato dal richiedente, tramite lettera raccomandata trasmessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato. Il plico, oltre al documento, conterrà anche la seconda parte del PIN e PUK.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ente oppure contattare gli uffici Anagrafe.