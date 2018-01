Carta d'identità: tutte le (nuove) informazioni utili

La carta d'identità è il documento di riconoscimento che attesta l'identità della persona. Viene rilasciato a vista, è solo per i cittadini italiani, ed è valido per espatriare nei Paesi della Comunità Europea. Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità si consiglia la consultazione del sito del Ministero degli Affari Esteri. DI seguito tutte le informazioni utili circa costi, rilascio, rinnovi.

Carte rilasciate prima del 26 giugno 2008: sono ancora in corso di validità, ma bisogna che sia aggiornata la scadenza stampata sul documento attraverso l'apposizione di un timbro da parte degli uffici anagrafici. La proroga della carta d'identità può essere richiesta in qualsiasi momento dall'interessato o da persona diversa se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario.

Costi carta d'identità elettronica

Euro 22,22: per prima emissione e furto

Euro 27,39: per smarrimento e conversione della carta cartacea in corso di validità

Rilascio e casistica

Per scadenza della validità del documento cui si è in possesso il rinnovo costa 5.43 euro. Documentazione occorrente:

- Due fotografie uguali e recenti a mezzo busto, a viso e capo scoperto e senza occhiali;

- Documento scaduto.

Per perdita o furto il duplicato costa 5.43 euro per il furto, 10.60 per lo smarrimento. Documentazione occorrente:

- Due fotografie uguali e recenti a mezzo busto, a viso e capo scoperto e senza occhiali;

- Denuncia di furto o smarrimento

- Documento di riconoscimento con foto per accertare l’identità del soggetto o, in alternativa due testimoni muniti di documento valido.

Per deterioramento il duplicato costa 10.60 euro. Documentazione occorrente:

- Due fotografie uguali e recenti a mezzo busto, a viso e capo scoperto e senza occhiali;

- Il documento danneggiato se ancora leggibile o denuncia di deterioramento

- Documento di riconoscimento con foto per accertare l’identità del soggetto o, in alternativa due testimoni muniti di documento valido.

Non è necessario richiedere il duplicato se si cambia residenza, abitazione, professione o stato civile.

Minori e validità

L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante 'Prime disposizioni urgenti per l'economia', ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in 15 anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età. La carta di identità è quindi rilasciata ai cittadini fin dalla nascita. Ha validità di:

- 3 anni per i minori di anni 3

- 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)

- 10 anni per i maggiori di anni 18

Scade nel giorno del proprio compleanno.

Espatrio minori

Nel caso in cui si chieda una carta di identità valida per l'espatrio è indispensabile che allo sportello oltre al minore siano presenti entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali dovranno fornire l’assenso all’espatrio firmando una apposita sezione del modulo di richiesta e dichiarare, sempre sul modulo, l'assenza di motivi ostativi all'espatrio. Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, l'altro genitore dovrà consegnare una dichiarazione di consenso all'espatrio del genitore assente, redatta e sottoscritta in carta semplice ed accompagnata da una fotocopia integrale del documento di identità del dichiarante (carta d'identità o documento equipollente). Tale dichiarazione potrà essere anche trasmessa per via telematica all'ufficio.

In mancanza dell'assenso di entrambi i genitori il documento sarà rilasciato non valido per l'espatrio e non potrà essere aggiornato in un secondo momento, ma solo sostituito. La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, riporterà la firma del titolare solo se ha già compiuto i dodici anni, fermo restando che tale firma sarà omessa, oltre che per i minori degli anni dodici, anche in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni prevedono che il minore di anni 14 può utilizzare la carta d'identità per l'espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure se porta con sé una dichiarazione che contiene il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato per il viaggio, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione all'espatrio e convalidata dalla Questura o dalle autorità Consolari.

Cittadini stranieri

Oltre a quanto richiesto per i cittadini italiani, i cittadini stranieri residenti devono presentare anche il permesso di soggiorno. Si precisa che il rilascio della carta dìidentità per i cittadini stranieri è possibile solo non valida per l'espatrio.