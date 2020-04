'Area Covid vuota da 6 ore', l'Aoup precisa: "Slancio di entusiasmo di un sanitario, nessuna valenza epidemiologica"

Una foto che sta circolando in queste ore sui social e che strappa un sorriso di speranza in una battaglia che si preannuncia però ancora lunga e difficile. 'Area Covid vuota da 6 ore' si vede infatti sul cartello attaccato sulla porta della sezione dedicata ai colpiti dal virus all'ospedale Cisanello, ma è proprio l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana a frenare i facili entusiasmi e a fornire la misura di quella che è comunque una buona notizia.

"In relazione al cartello affisso stamani sulla porta dell'area Covid-19 del Pronto soccorso di Cisanello, foto che è poi stata diffusa sui social, è opportuno precisare che si è trattato semplicemente dello slancio entusiastico, e ben comprensibile, di un operatore sanitario particolarmente felice del fatto che, nelle ultime 6 ore, non si fosse presentato al Pronto soccorso alcun paziente Covid-19 o sospetto Covid-19 - sottolineano dall'Aoup - si tratta solo di questo. Era una rilevazione legata a quell'orario preciso in cui è stato affisso il cartello ma che non ha alcuna valenza epidemiologica né è da mettere in relazione con l'occupazione delle aree di degenza Covid dell'Ospedale di Cisanello".