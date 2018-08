Paura in superstrada: cartello cade sulla carreggiata

Poteva accadere davvero una tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 agosto, lungo la superstrada Fi-Pi-Li dove un cartello all'altezza del bivio per Livorno (km 59), direzione Firenze, tra Cascina e Pontedera, è caduto proprio mentre la zona era colpita dal maltempo. Fortunatamente nessuna auto è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.



La circolazione, ora tornata alla normalità, è rimasta inevitabilmente rallentata fino alla rimozione della grande insegna da parte della ditta di manutenzione AVR che l'ha trasportata presso i propri depositi. Sul posto la Polizia Stradale per la regolamentazione del traffico e i Vigili del Fuoco.

Il maltempo è stato particolarmente intenso nella zona di Pontedera dove fulmini e raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami sulle strade.