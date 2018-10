Volterra: cartellonistica e videosorveglianza ai giochi per bambini contro i vandalismi

Maggiore tutela per i giochi dei bambini presenti nelle aree verdi comunali contro i vandalismi. Ad annunciarlo è il sindaco di Volterra Marco Buselli: "Abbiamo fatto posizionare la cartellonistica che ricorda a chi è consentito utilizzare i giochini per i bimbi, cioè ai minori di 14 anni. Adesso con la videosorveglianza, in caso di danneggiamenti, sarà possibile prendere i provvedimenti conseguenti. Rimango dell'idea che comunque si debba lavorare sull'insegnamento del rispetto e del senso civico, ma intanto questo serve anche per chi fa finta di non sapere". La videosorveglianza è stata installata anche in Parco Fiumi, dopo gli impianti realizzati al Parco del Bastione. Previsto un intervento anche nel Parco giochi di San Giusto.