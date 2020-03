Cartoline senza tempo - un podcast DiverCity

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione DiverCity nasce con l’obiettivo di favorire la cittadinanza attiva e dare il via a un rinnovamento del tessuto urbano e uno sviluppo sostenibile e creativo. In questo momento molto difficile di emergenza sanitaria, abbiamo pensato di pubblicare un progetto a cui lavoravamo da qualche mese. Si tratta di un podcast dal nome Cartoline Senza Tempo (disponibile su Spotify, iTunes e Spreaker attraverso il link www.divercityeu.com/podcast). Un podcast fatto di ricordi. Le parole dei nostri nonni, raccontate ai propri nipoti. Per ogni breve puntata daremo voce ad un tema, un nonno e un ricordo diverso. Abbiamo pubblicato in queste settimane le prime tre puntate, ogni mercoledì. Sicuramente questo è un progetto il cui valore, in un momento come questo in cui gli anziani sono le persone più a rischio, è persino maggiore. Vogliamo stare vicino ai nostri nonni così, e con l'episodio in copertina, il secondo, ci siamo recati nella provincia di Pisa per ricordare insieme a Nonna Giovi un tempo in cui gli svaghi e le preoccupazioni erano ben altre. Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento su www.divercityeu.com/podcast o sulle nostre pagine Facebook e Instagram.