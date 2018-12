Carenza Case della Salute, rassicurazioni dalla Sds: "Tre strutture in programma"

Rassicura i sindacati la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini: “Le Case della Salute si faranno”. Erano state le segreterie provinciali di Cgil-Cisl-Uil alcuni giorni fa a denunciare la mancata realizzazione di alcune Case della Salute, in particolare a Pisa.

"Le Case della Salute, vista anche l’esperienza positiva in Provincia, a partire da quella de La Rosa nel Comune di Terricciola, svolgono una funzione di filtro per decongestionare gli accessi al Pronto Soccorso sia di Pisa che di Pontedera" avevano affermato i sindacati.

Da qui le rassicurazioni di Gambaccini. “Purtroppo scontiamo un ritardo di anni perché in passato poco è stato fatto, ma mi sto impegnando personalmente per recuperare il tempo perso - spiega - prevediamo di realizzarne una a Pisa, un’altra a Cascina e la terza sul Lungomonte a servizio soprattutto dei cittadini di San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci”.

La loro funzione, però, non sarà soltanto quella di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso: “Ci saranno sicuramente sportelli socio-sanitari - dice Gambaccini - ma anche spazi per l’attività fisica adattata e ritengo anche che possano ospitare molti degli altri servizi di cui le fasce più vulnerabili hanno maggiormente bisogno. Non si tratterà insomma di semplici postazioni 'pre-pronto soccorso' ma di veri e propri punti di riferimento per il territorio”.