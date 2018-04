Casciana Terme: taglio alberi e manutenzioni stradali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il tratto della SP 13 che attraversa il centro abitato di Casciana Terme sarà a breve interessato da importanti interventi da parte della Provincia di Pisa – competente della strada e della sua manutenzione – e del Comune che da tempo ha sollecitato tali operazioni rese ancora più urgenti a seguito della recente nevicata.

Terminate le operazioni di potatura dei tigli ed abbattimento delle essenze a rischio cedimento lungo le due direttive di accesso a Casciana Terme, i lavori si concentreranno lungo Via Dante.

Dalle risultanze della verifica degli agronomi sui pini che costeggiano la strada è emersa la necessità di abbattere 18 delle piante presenti, in aggiunta alle molte essenze già rimosse nel corso degli anni. L’intervento previsto andrebbe a snaturare il viale e ad indebolire i restanti alberi, che continuerebbero peraltro ad aggravare il danneggiamento sia della carreggiata che dei marciapiedi, già compromessi.

Per questo la Provincia si appresta a rimuovere tutti i Pini presenti lungo la strada.

Un decisione questa condivisa dall’Amministrazione Comunale con i residenti nell’assemblea pubblica dello scorso 28 marzo, con cui si è cercato di trovare una soluzione definitiva per porre le basi di una futura riqualificazione dei marciapiede. I pini saranno abbattuti dalla Provincia nelle prossime settimane e al loro posto il Comune provvederà al massimo nel prossimo autunno a piantare nuovi alberi che non compromettano la viabilità.

Questo intervento rappresenta il primo e necessario passo verso la riqualificazione dei marciapiede di Via Dante. L’attuale stato di incertezza che caratterizza le Province complica al momento l’attuazione di un progetto risolutivo sul quale comunque l’Amministrazione Comunale sta intervenendo per ridurre al minimo i disagi: nello specifico sono in programma interventi di manutenzione volti ad eliminare le situazioni di maggior pericolo per l’utenza che quotidianamente percorre la strada.