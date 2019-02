Cascina: al via il nuovo direttivo dei commercianti di Confcommercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Commercianti e imprenditori di Cascina ripartono dal nuovo Consiglio Direttivo di ConfcommercioPisa. "Rilancio e sostegno del commercio e dell'impresa in un territorio molto vasto e articolato come quello di Cascina" questo il principale obiettivo sul quale il nuovo organismo di rappresentanza dei commercianti intende lavorare secondo le parole del neoeletto all'unanimità presidente Marcello Mosca dell'Angolo Bar sulla Tosco Romagnola: "Un grazie a Confcommercio per l'opportunità che ci offre, consentendoci di portare la voce degli imprenditori dove ci sarà più bisogno di noi, partendo da alcune scadenze temporali prioritarie: penso alla chiusura del ponte di Lugnano, la riqualificazione urbana, dagli arredi ai parcheggi, per la zona del Nugolaio, l'emorragia di negozi in Corso Matteotti. Tutti insieme lavoreremo anche sull'aspetto degli eventi e dell'attrattività di Cascina, creando nuove opportunità per il nostro bellissimo territorio".

A fianco del presidente Mosca una squadra numerosa e assortita di imprenditori: Andrea Betti (Panificio Betti), Silvia Mugnai (Palestra Artemix), Silvia Simi(Mini Apple), Maria De Lisa (Tabacchi De Lisa), Mirko Tirabasso (Bar Pasticceria La Piazzetta), Giulia Ciabatti (Bar Sciapò), Arturo Giacomina (Bar Libreria Gini), Giuseppe Raneri (Grafikart Buffetti), Nevilio Lemmi (Pasticceria Lemmi), Elisa Giachetti (Scuola Trimoda), Leonardo Contardo (Bar Twins), Federico Burgalassi (Palestra Mabo's), Marco Lisi (Pasticceria Al Dolcemente), Cristiana Galletti (Oreficeria Bottega Orafa), Peter Delius (Acorn Montascale).

"Al Presidente Marcello Mosca e al nuovo direttivo porgiamo i più sinceri auguri di un buon lavoro per le sfide che ci attendono, nell'auspicio che ciascuno di noi possa dare il proprio contributo per il raggiungimento di importanti traguardi" - questo il messaggio di augurio da parte della presidente di ConfcommercioPisa Federica Grassini, che con il suo Ipermoda Factory farà parte essa stessa del nuovo direttivo di Cascina.

"Cascina è la seconda città della provincia dopo Pisa e in questi ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale"- commenta soddisfatto il direttore Federico Pieragnoli: "E' al centro di un territorio articolato e ricco di insediamenti e necessita di una rappresentanza degli imprenditori che sia credibile e autorevole come il nostro direttivo non ho dubbi che dimostrerà di essere".