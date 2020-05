Cascina: attacco informatico all'applicazione del Comune

Attacco informatico a 'Municipium', l'applicazione per smartphone e tablet del Comune di Cascina. A rendere nota la vicenda è lo stesso comune. "Nella notte di venerdì 8 maggio - scrive il Comune di Cascina in una nota - la ditta Municipium SRL ha subito un attacco informatico ai server che gestiscono le notifiche inviate tramite l’app Municipium ai cittadini. L’attacco ha avuto come effetto l’invio di notifiche non autorizzate ad alcuni cittadini registrati".

"La ditta - prosegue il Comune - si è immediatamente attivata ed ha bloccato l’attacco. Contemporaneamente ha innalzato il livello di sicurezza dei propri server e ha iniziato un’indagine per individuare i colpevoli della violazione. Allo stato attuale delle indagini, non c’è alcuna evidenza di perdita, copia o furto di dati personali. Si sottolinea che l'accaduto non è dipeso in alcun modo dal Comune di Cascina, che rimane del tutto estraneo all'accaduto. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono scrivere direttamente all’indirizzo help.municipium@maggioli.it".