Cascina, bilancio 2019 delle farmacie comunali: "Aumentano servizi e utile netto"

Continua il trend positivo delle farmacie comunali cascinesi. "La Sogefarm Srl - spiega il sindaco reggente Dario Rollo - che gestisce le quattro farmacie comunali di Cascina, ha segnato il miglior risultato di sempre con un utile netto di 240mila euro, migliorando i risultati degli anni scorsi e arrivando, per la prima volta, a quasi 5,5 milioni di fatturato. Approvato sabato scorso, in assemblea dei soci, il bilancio 2019 dove si è decretato che la metà dell'utile sarà rinvestito in azienda, una parte distribuito al comune di Cascina, socio unico della società, e una parte finanzierà progetti sociali a favore dei cittadini cascinesi. Quindi anche per il 2020 sarà erogato il bonus bebè per tutti i nuovi nati e si riqualificheranno alcuni parchi gioco del territorio. I dati economici sono molto positivi, tutti gli indici, sia economici che patrimoniali, sono migliorati rispetto al passato".

Prosegue l'illustrazione del sindaco reggente: "Tutte le farmacie comunali hanno aumentato i ricavi, ampliato i servizi al cittadino e migliorato gli indici di marginalità. Sono aumentati dallo scorso anno i dipendenti passando da 23 unità a 27 tra tempo determinato ed indeterminato. Il piano industriale 2018-2021, approvato da questa amministrazione, è in fase di realizzazione. Sono in corso diverse operazioni di investimento su ogni singola sede. Lo scorso anno abbiamo inaugurato la nuova insegna della farmacia in via di Corte e i nuovi ambulatori a San Sisto che offrono servizi ai cittadini e rendono la farmacia un presidio sanitario di riferimento per l'intera area. Attualmente sono in corso le operazioni di affidamento dei lavori per il trasferimento della farmacia di Titignano a San Lorenzo alle Corti nella struttura dell’Asp Remaggi. Un’operazione di restyling importante dell’immobile della RSA e che vedrà aumentare i servizi al cittadino in quanto saranno realizzati anche ambulatori medici e maggiori parcheggi lungo la strada. Anche l’operazione di acquisizione dei locali della farmacia di Cascina, con conseguente ampliamento, va avanti dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. Investimenti che la società può affrontare grazie alla solidità dei conti e dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Il merito è dell'amministratore unico, di tutti i dipendenti e collaboratori, che grazie alla loro professionalità e disponibilità ogni giorno offrono eccellenti servizi ai cittadini, dei consulenti aziendali e in particolar modo dall'intraprendenza delle direttrici".

L'amministratore unico di Sogefarm, Marco Ruocco, conferma il miglioramento del trend positivo e dell'attuazione del piano industriale che comporterà ulteriori investimenti in tutte le farmacie: "Gli ottimi risultati di esercizio dimostrano che Sogefarm risponde bene alle esigenze dei cittadini, permettendo il mantenimento di un’ottimale solidità aziendale atta a sostenere nel medio periodo il piano degli investimenti previsti".