Neve, guasto sulla linea elettrica: Cascina al buio

Qualche disagio a Cascina questa mattina, 1 marzo, per un guasto elettrico a causa del maltempo. Il disservizio riguarda il centro di Cascina e interessa circa 600 clienti. Le squadre operative di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, sono operative con l'installazione di gruppi elettrogeni. Gran parte delle utenze saranno rialimentate entro le ore 10.30 ed entro le 12:00 il servizio elettrico sarà completamente ripristinato.

E-Distribuzione è in contatto con il sindaco di Cascina per fornire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.