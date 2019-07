Cascina: Tosco-Romagnola chiusa e altre modifiche al traffico

Alcune modifiche alla viabilità interesseranno le strade sul territorio comunale di Cascina nei prossimi giorni.

Per consentire lavori per conto di Acque Spa, mercoledì 17 luglio e giovedì 18 luglio, dalle ore 8 alle ore 18, sarà chiuso al traffico il tratto di via Casarosa compreso tra i numeri civici 23 e 49.

Per consentire lavori di rifacimento del mando stradale, a partire da giovedì 18 luglio e fino al 23 luglio, in orario 7.30-19.30, a Visignano, sarà istituito il divieto di circolazione in via Visignano sud (nel tratto tra via Rocchi e via Moggi) e in via Puccini a Sant'Anna.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione 'Notte bianca a San Frediano', che si terrà venerdì 19 luglio, il Comune di Cascina ha predisposto le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 14 del 19 luglio e fino alle 1 del 20 luglio saranno chiuse al traffico piazza Cacciamano, la Tosco Romagnola nel tratto tra via San Gaspare del Bufalo e via IV Novembre, via Giusti (all'altezza della Tosco Romagnola), via Filippi (all'altezza della Tosco Romagnola), viale Curtatone (all'altezza della Tosco Romagnola); sempre negli stessi orari sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Giusti (tra la Tosco Romagnola e via Fucini), in via Filippi (tra la Tosco Romagnola e piazza Rossa) e in viale Curtatone. Saranno inoltre istituiti vari divieti di sosta nelle strade limitrofe alla manifestazione. Appositi cartelli di preavviso indicheranno i percorsi alternativi.