Il Comune di Cascina informa che a partire da domani, mercoledì 20 febbraio, e fino a venerdì 22 febbraio, in orario 8-19, via Cava sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'incrocio con via della Repubblica e piazza Tettora, per consentire lavori di scavo per conto di Toscana Energia spa.

