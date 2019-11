Piena dell'Arno a Cascina: ordinata l'evacuazione di chi abita in golena

A Cascina, chi abita in golena d'Arno, deve evacuare e trovare riparo presso parenti o l'albergazione messa a disposizione dal Comune. Lo ha ordinato il sindaco reggente Dario Rollo, con un'ordinanza firmata oggi 17 novembre alle 16.45, a seguito della tanto attesa e temuta piena dell'Arno.

"E' in fase di esecuzione lo sgombero a cura dei Carabinieri, Polizia Municipale e associazioni di protezione civile - ha affermato Rollo - i residenti che non hanno possibilità di alloggiare presso parenti e amici possono recarsi in comune in viale Comaschi e saranno indirizzati in alberghi della zona". Il numero di telefono da chiamare per eventuali segnalazioni è 050.719198.

Al pari è stata ordinanta anche la chiusura delle scuole per domani, 18 novembre.

I cittadini infine sono invitati a "non uscire in caso di forti piogge; non sostare vicino ad edifici pericolanti, alberi e nelle vicinanze di fossie canali e in prossimità dei ponti; diusare gli autoveicoli solo in caso di necessità".