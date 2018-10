Case popolari di Pisanova, l'assessore: "Manutenzioni per 400mila euro"

L'assessore alle Politiche Sociali della Lega di Pisa, Gianna Gambaccini, ha annunciato fasi e indirizzo politico dettato per le case popolari a Pisanova, per le quali sono stati previsti alcuni interventi.

"Al momento del mio insediamento come assessore alle Politiche Sociali e Abitative - ha scritto in una nota - come promesso in campagna elettorale, ho fatto un sopralluogo in via Galluzzi nel quartiere di Pisanova, rendendomi subito conto della necessità di avviare urgentemente dei lavori di manutenzione straordinaria, portando con me il Direttore di Apes ed i funzionari tecnici dello stesso ente, i quali erano concordi sulla necessità di tali lavori. Come coordinatore del lode pisano ho fatto approvare uno stanziamento di 400mila euro per eseguire i lavori nei due palazzi di via Galluzzi".

"Per quanto riguarda la via di Padule - ha proseguito - ove si rendono necessari altri lavori di manutenzione straordinaria, ho già programmato di farli ma per questioni amministrative verranno eseguiti il prossimo anno. Inoltre, in concomitanza con tale programmazione, ho dato mandato ad Apes di eseguire dei sopralluoghi tecnici su tutti i palazzi di edilizia residenziale pubblica al fine di effettuare una verifica circa le condizioni di stabilità degli edifici".

Ha quindi poi concluso: "Per la Lega la cura delle case popolari è al primo posto e questi lavori come quelli che ho già messo in cantiere lo testimoniano".