Coronavirus: 17 nuovi casi nel territorio (pisano) dell'Asl Toscana Nord Ovest

Settantotto nuovi casi nel territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra la serata del 16 marzo e la giornata del 17 marzo.

Per quanto riguarda Pisa e la Valdera sono stati registrati 17 nuovi casi positivi (11 nel territorio di Pisa e 6 in Valdera).



Di seguito anche la situazione dei casi positivi aggiornata al 16 marzo per ogni ambito territoriale (non si tiene conto nel conteggio dei casi fuori Azienda e fuori Regione):

- ambito territoriale di Massa Carrara (zone Apuane e Lunigiana) - 118 casi positivi;

- ambito territoriale di Lucca (zone Piana di Lucca e Valle del Serchio) - 76 casi positivi;

- ambito territoriale di Pisa (zone Pisana e Valdera) - 81 casi positivi;

- ambito territoriale di Livorno (zone Livornese e Val di Cornia) - 46 casi positivi;

- ambito territoriale Versilia - 74 casi positivi.

Ieri, 17 marzo, si sono verificati due decessi sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest: quello di un uomo di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato all’ospedale di Lucca dallo scorso 9 marzo, e quello di un uomo di 83 anni di Livorno, ricoverato all’ospedale di Livorno.

Da segnalare inoltre, per quanto riguarda l'area della provincia di Pisa di competenza dell'Ausl Toscana Centro, un nuovo caso positivo: si tratta un uomo di 66 anni di Santa Croce sull’Arno ricoverato in buone condizioni all'ospedale San Giuseppe di Empoli.