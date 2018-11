Pontedera: ragazzo di 25 anni colpito da meningite

Un caso di meningite registrato in un ragazzo di 25 anni di Pontedera. Il giovane sarà traferito nel reparto di malattie infettive all'ospedale di Livorno.

Si tratta, fanno sapere dall'Asl Toscana Nord Ovest, di una forma virale dunque non contagiosa, nessuno deve effettuare la profilassi.

Dalle prime informazioni le condizioni del ragazzo non sono preoccupanti.