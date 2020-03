Un caso positivo a Covid-19 a Lajatico, il sindaco: "State a casa"

Un caso positivo di Coronavirus nel territorio del Comune di Lajatico. Lo rende noto il sindaco Alessio Barbafieri con un post Facebook.

"La persona risultata positiva è al momento in buono stato di salute ed è in autoisolamento già da diversi giorni - scrive il primo cittadino - il servizio sanitario segue attentamente il caso e sta ricostruendo il quadro epidemiologico".

"Questo è il momento di essere responsabili e avere nervi saldi - prosegue il sindaco - c’è un solo modo di aiutare se stessi e gli altri: STARE A CASA per quanto possibile. Vi terremo aggiornati sull’evolvere dell’emergenza. Grazie a tutti".