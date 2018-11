Caso Scieri: nuove perquisizioni, trovate foto di nonnismo

Gli accertamenti degli inquirenti per la morte di Emanuele Scieri proseguono, con tanto di nuove perquisizioni alla ricerca di prove. Come scrive su FrosinoneToday Marina Mingarelli, nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Firenze, insieme ai colleghi di Frosinone, ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di Castro dei Volsci di uno dei tre indagati, un 40enne nato in Belgio che vive con la fidanzata nella cittadina ciociara e che lavora come montatore di film a Cinecittà.

La perquisizione domiciliare, gli anfibi e le foto

Da quanto si apprende gli investigatori avrebbero rinvenuto un paio di anfibi di quando l'indagato prestava servizio militare nella caserma di Pisa ed alcune fotografie risalenti a quel periodo, raffiguranti scene di nonnismo nei confronti dei commilitoni. Il materiale che è stato sequestrato adesso è al vaglio della procura.

Le intercettazioni telefoniche

L'uomo è rappresentato dall'avvocato Andrea Di Giuliomaria del foro di Pisa. A trascinare l'ex paracadutista in questa vicenda, oltre alle intercettazioni telefoniche, anche un libro che aveva scritto e pubblicato a sue spese dal titolo: "Coscienza di piombo". Un testo che tratta le tematiche della guerra, del bullismo, dei rapporti familiari ma soprattutto del rimorso. I protagonisti del libro che commetteranno errori irreversibili dovranno fare i conti con la loro coscienza.

La caduta fatale

Secondo la procura Scieri sarebbe stato aggredito e costretto a salire sulla torre di asciugatura dei paracadute da dove poi era precipitato facendo un volo di una decina di metri. Il ragazzo venne lasciato a terra agonizzante. Chi era presente, per occultare il corpo, lo aveva coperto con una tavola. Fra non molto il pubblico ministero dovrebbe notificare la conclusione delle indagini.