La Cassa Risparmio Volterra vince il 'Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari'

La Cassa di Risparmio di Volterra è tra i protagonisti dell'edizione 2019 del Premio ABI per l'Innovazione nei servizi bancari, riconoscimento istituito nel 2011 dall'Associazione Bancaria Italiana e da ABI Lab per promuovere l'innovazione nel settore. La banca è stata premiata grazie al progetto 'Summer Start Plus': il prestito per le imprese turistiche che permette di modulare il piano di rimborso in base ai periodi di maggior incasso delle aziende, permettendo così al cliente di finanziare agevolmente le manutenzioni stagionali delle strutture con piani di rientro concentrati nell'alta stagione, in modo da non creare tensioni di liquidità al cliente stesso.

L'iniziativa, nata da un focus group tra la Cassa e le aziende turistiche della costa toscana, è stata giudicata la migliore a livello nazionale nella categoria 'Premio innovazione per i clienti corporate: la banca per le imprese'. La cerimonia di consegna del premio si è svolta il 28 marzo a Milano durante il Forum ABI Lab a Palazzo Mezzanotte, alla quale hanno partecipato il direttore generale Stefano Picciolini ed il suo vice Stefano Pitti, oltre al direttore marketing Giovanni Biegi.

"La proposta commerciale della Cassa - ha commentato il dg - nasce dalla profonda e concreta volontà di ascoltare i nostri clienti, capire le loro esigenze e soddisfare le diverse necessità, studiando dei prodotti e dei servizi specifici per il territorio e per i settori economici che serviamo. Questo è possibile soltanto grazie alla capacità di mantenere un contatto diretto e reale con le persone e le imprese, al fine di fare veramente sistema con il territorio".