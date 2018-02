Parco di San Rossore: quella cassetta di polistirolo nel calendario 2018

Una foto fuori luogo: nel mezzo alle bellezze del parco naturale spicca una cassetta di polistirolo. E' quanto denuncia il consigliere comunale di 'Pisa è' Giovanni Garzella sul calendario del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Garzella ha infatti promosso un'interpellanza per sapere se "l'Ente Parco intende ritirare il proprio calendario 2018 dove in una foto compare chiaramente la presenza di discariche sulle dune".



"Sono sbalordito - sottolinea Garzella - come può un Parco nel momento nel quale si mostra, pubblicare foto con la presenza di cassette di polistirolo mischiate con i rami portati dal fiume? Chi deve levare queste discariche a cielo aperto? Il Parco ha un dovere istituzionale, non può far finta di niente sulle discariche in pineta e quelle che crea il fiume Arno, senza contare la pineta dell'ex campo rom per la quale chiedo da tempo di capire l'indagine ambientale che conclusioni ha dato".



Il consigliere comunale, si legge nel testo del documento presentato, "interpella il Sig. Sindaco per sapere come sia possibile che l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli abbia pubblicato un calendario dove si evidenziano nella foto centrale rifiuti portati sulla spiaggia dal mare. Noi pisani sappiamo che questo accade e da tempo auspichiamo che il parco, lì come altrove, tolga le discariche che si creano naturalmente e a causa dell'inciviltà umana. Ma mai avremmo pensato che nel momento nel quale ci si presenta al pubblico con un calendario si pubblichi una foto con cassette di polistirolo portate dal mare".



Garzella chiede così di sapere "se l'Ente Parco ha messo a bilancio la pulizia delle spiagge da materiali da discarica; se l'Ente Parco ha messo a bilancio la pulizia delle pinete da materiali da discarica; se intende ritirare il Calendario 2018 dove si evidenziano prodotti da discarica nelle spiagge di San Rossore".