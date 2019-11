San Giuliano Terme: incendiati tre cassonetti al cimitero

Atto vandalico al cimitero di Orzignano, nel comune di San Giuliano Terme. Tre cassonetti sono stati incendiati, le fiamme hanno anche danneggiato il muro che necessita così di un intervento di manutenzione.

"A nome di tutta la comunità ringrazio l'autore di questo bellissimo gesto che ci consentirà di spendere soldi pubblici che non sapevamo come altrimenti investire - commenta tra rabbia e ironia il sindaco Sergio Di Maio - scherzi a parte: come ho detto tante volte, non si tratta di ragazzate. Nella migliore delle ipotesi sono gesti compiuti con leggerezza disarmante: nella peggiore, sono gesti premeditati. Il risultato finale non cambia: si finisce con il danneggiare l'intera comunità, mettendo anche in pericolo la pubblica incolumità".