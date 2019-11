Rifiuti: a Cascina nuovi cassonetti per l'indifferenziata e un distributore di sacchetti

Novità sul fronte rifiuti per i cittadini di Cascina. Geofor sta distribuendo ai residenti, direttamente presso il loro domicilio, i sacchi per la raccolta dell’immondizia. Da oggi è però possibile, per chi nel frattempo non avesse ancora ricevuto i sacchi, ritirare il proprio kit anche presso il Centro di Raccolta di Cascina, in via Campania, in maniera automatica attraverso la lettura della tessera del codice fiscale. I cittadini potranno scegliere di ritirare o il kit completo o solo la fornitura di alcune tipologie di sacchi fra quelle per cui è prevista la consegna all’utente, come ad esempio i sacchi gialli. A spiegare la novità è l'amministrazione comunale.

"Con queste macchine - dichiara l’assessore Luciano Del Seppia - offriamo un servizio aggiuntivo all’utenza. Questo nuovo servizio si coniuga con l’installazione di due cassoni per la raccolta del rifiuto indifferenziato, che permetterà ai cittadini di smaltire in qualsiasi giorno della settimana e nelle quantità volute, senza dover aspettare il giorno del ritiro. Il conferimento avviene attraverso uno sportello calibrato, della volumetria di 30 litri, in un area in prossimità del Centro di Raccolta, ma esterna ad esso, alla quale si accede solo attraverso uno specifico ingresso. Un servizio aggiuntivo introdotto per fare fronte a situazioni eccezionali, altrimenti difficilmente superabili a causa del volume ridotto del singolo mastello taggato che di fatto limita la quantità settimanalmente conferibile dell’indifferenziato. Queste due innovazioni - conclude Del Seppia - non modificano nè sostituiscono le attuali procedure di raccolta differenziata porta a porta".