Castelfranco: incendio nel bosco a Staffoli, fiamme domate

I Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto e di Pisa sono intervenuti da stamani, 12 luglio, in località Staffoli a Castelfranco per un incendio in un bosco. L'opera di spegnimento si è protratta fino al pomeriggio. Dopo un primo contenimento le fiamme hanno ripreso vigore, prima di essere definitivamente estinte. Una prima stima parla di pochi ettari bruciati.

